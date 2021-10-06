السيسى: القوات المسلحة أثبتت قدرة المصريين على إنجاز عمل يتجاوز المستحيل

جدة - نرمين السيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التى أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت فى ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكرى يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة فى الإعداد والتخطيط.





وكتب الرئيس فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فى الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التى أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت فى ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكرى يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة فى الإعداد والتخطيط، وبسالة فى الأداء تجسد أسمى المعانى فى حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه. وأضاف الرئيس: "تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذى اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال". واختتم بقوله: "حفظ الله ومصر وشعبها وجيشها وأرضها من كل سوء وشر".

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