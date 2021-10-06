مصر تشارك فى الاجتماع 19 للجنة التنسيقية للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب

وناقش الاجتماع عددًا من الوثائق الإطارية الإرشادية الخاصة بالسياسات المُثلَى فى مجالات مكافحة الإرهاب، وتضمن كذلك عقد جلسة نقاشية بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المنتدى تناولت تقييم تأثير المنتدى على برامج وسياسات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وسبل تعزيز استخدام الوثائق الإطارية الصادرة عن المنتدى، بالإضافة إلى محاور خطة عمل المنتدى للعقد القادم.
هذا، وتضمن بيان مصر الذى ألقاه الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولى بوزارة الخارجية، التنويه بتنامى التهديدات الإرهابية التى تتعرض لها مختلف دول العالم خاصة الدول الإفريقية، وهو ما يستلزم تعزيز التنسيق الدولى لمجابهة تلك التهديدات.
حيث استعرض فى هذا الصدد نتائج الاجتماع العام الرابع الذى عقدته مجموعة عمل بناء القدرات لدول شرق إفريقيا، التى تترأسها مصر والاتحاد الأوروبى، يوم 13 سبتمبر الماضى وركز بصفة أساسية على الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما أكد عزم مصر مواصلة تنفيذ خطة عمل المجموعة للفترة 2021/2022 لدعم قدرات الدول الإفريقية فى التصدى للإرهاب، ومكافحة الفكر المتطرف.
وأشار مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولى إلى التجربة المصرية الرائدة فى مكافحة الإرهاب والتطرف، والتى تقوم على اتباع مقاربة شاملة تتضمن المحاور الأمنية والتنموية والفكرية، مؤكداً التزام مصر بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى هذا المجال مع الدول أعضاء المنتدى خاصة الإفريقية منها.
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