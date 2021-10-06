احتفالية بمكتبة الإسكندرية للانتهاء من ترميم 100 مخطوطة قديمة

جدة - نرمين السيد - وشهدت الاحتفالية عرض سبعة مخطوطات، تمثل الدفعة الأخيرة من إجمالى 87 مخطوطًا، حيث قام بترميمها ومعالجتها ورقمنتها فريق عمل معملى الترميم والكيمياء بإدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، إضافة إلى عرض فيلم تسجيلى يتناول مراحل المشروع منذ بدايته فى أكتوبر 2012 حتى مراحله الأخيرة فى إبريل 2021.

والجدير بالذكر أن مكتبة بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس تحتوى على مخطوطات تعود إلى أعماق التاريخ، من القرن العاشر حتى منتصف القرن التاسع عشر فيما يتعلق بالنصوص الكنسية والليتورجية، وحياة القديسين، والأناجيل، والنصوص الموسيقية، والمخطوطات العربية، وتراجيديا Aeschylus و Euripides، والأعمال الفلسفية لأفلاطون وأرسطو، والتى تزين من بين مخطوطات أخرى 40.000 عنوان من الكتب المحفوظة فى المكتبة البطريركية.

وفى حديثه، شكر صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، بحرارة جمهورية قبرص، التى تعد أيضًا مساعدًا فى عمل البطريركية التبشيرية فى إفريقيا، على دعمها لجزء مهم من الثقافة فى مصر والمنطقة، والذى يبرز أيضًا التعاون القوى بين مصر وقبرص فى هذا المجال أيضًا، وقال: "إنجاز هذا البرنامج هو تحقيق واحد من أكبر أحلامى، هذه الكتب لن تموت أبدا، ودائما سيدرسها الخبراء، فقد تم إحياء الكلمات المكتوبة وكتب العلم"، وثمن الدور الكبير الذى قامت به مكتبة الإسكندرية فى ترميم المخطوطات التى تمثل قيمة تاريخية كبرى.

وفى ختام كلمته أعرب صاحب الغبطة عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى على القرار الخاص بالتبرع بقطعة أرض لصالح الكنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن المركز الجديد للبطريركية فى العاصمة الإدارية بالقاهرة سيكون مساحة متعددة الثقافات تضم جميع الناس بغض النظر عن معتقداتهم الدينية وجنسياتهم لصالح الإنسانية والسلام فى العالم.

وتابع قائلاً: "التبرع يدل عمليا على تقدير الرئيس السيسى لبطريركية الإسكندرية القديمة".

جدير بالذكر أن البابا ثيودوروس ذكر فى نهاية حديثه العالم الإسكندرى الراحل والمتعاون فى هذا المجال بمكتبة الإسكندرية ميخاليس سليمان الذى توفى منذ حوالى عام.

وعبر الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية عن فخره لإنجاز هذا المشروع، وقال: "إن عمل الحفاظ على المخطوطات القديمة لبطريركية الإسكندرية هو إسهام فى الثقافة العالمية، وأن كل ما نقوم به وأصدقائنا اليونان وقبرص تم بحرفية تضاهى كل التجارب العالمية فى هذا الشأن، وأن فريق عمل الترميم التزم بالحفاظ على السمات التاريخية والفنية للمخطوطات المرممة، من خلال اتباع المعايير الدولية فى المعالجة الكيميائية، واختيار مواد الترميم، وخطوات الصيانة، وتصميم علب الحفظ خالية الحموضة".

وأضاف قائلاً: إن الاحتفالية اليوم تأتى فى يوم السادس من أكتوبر وهو ذكرى انتصار الجيش المصرى فى حرب أكتوبر المجيدة وهو ما يجعل لدينا الدافع والتصميم لكى نعمل بجد من أجل رفعة مصر".

ومن جانبه، عبر باكريتزيس مدير مؤسسة "Anastasios G. Leventis" القبرصية عن امتنانه لقيام مكتبة الإسكندرية بإنجاز مشروع ترميم المخطوطات، لافتًا إلى أنه تم بجودة عالية وهو أمر يدعو للفخر، وأشاد بالدور الكبير الذى تقوم به مكتبة الإسكندرية فى مصر والعالم والتى تعد منارة من منارات العلم والثقافة.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى، أن الاحتفالية أقيمت فى قاعة تزيينها أعلام مصر واليونان وقبرص، فى يوم 6 أكتوبر، مما يدل على الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لتعاونها مع قبرص واليونان فيما يتعلق بالثقافة اليونانية بشكل عام، وبشكل خاص بمساهمة الدول الثلاث فى السلام.