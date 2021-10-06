جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توفير حلوى المولد لهذا العام، داخل المجمعات الاستهلاكية، تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، الذى يحل يوم 18 أكتوبر الجارى.





ويوضح الإنفوجراف التالى أسعار حلوى المولد داخل المجمعات الاستهلاكية: وشهدت أسعار حلاوة المولد النبوى 2021، والتى طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية فى فروع المجمعات الاستهلاكية، زيادة طفيفة عن أسعار حلاوة المولد النبوى 2020 العام الماضى، بواقع 5 جنيهات فى الكيلو جرام المشكل، حيث جاء سعر الكيلو جرام هذا العام 65 جنيها، مقابل 60 جنيها للكيلو العام الماضى 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. أسعار حلاوة المولد 2021 بالمجمعات الاستهلاكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.