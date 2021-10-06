عاجل.. السيدة انتصار السيسى: ملحمة أكتوبر جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السيدة انتصار السيسى فى تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذى كان بمثابة ملحمة خلدها التاريخ بأحرف من نور، جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم، وكانت المثل الأعظم فى الإرادة والعزيمة وتحدى الواقع المرير والعبور إلى المستقبل".

وأضافت: "سلاما إلى أرواح الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بحياتهم وبدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد الأرض والحفاظ على العرض".