- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأوضحت السيدة انتصار السيسى فى تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذى كان بمثابة ملحمة خلدها التاريخ بأحرف من نور، جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم، وكانت المثل الأعظم فى الإرادة والعزيمة وتحدى الواقع المرير والعبور إلى المستقبل".
وأضافت: "سلاما إلى أرواح الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بحياتهم وبدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد الأرض والحفاظ على العرض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيدة انتصار السيسى: ملحمة أكتوبر جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.