عاجل.. السيسى يعزى نظيره التونسى هاتفيا فى وفاة ثلاثة عسكريين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تقدم بالتعازى للرئيس التونسى وللشعب التونسى الشقيق، فى وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية، مساء يوم أمس، أثناء تنفيذ تدريب بولاية "قابس".

كما عبر الرئيس عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسى الشقيق، وتحقيق الاستقرار فى البلاد، واستعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها فى سبيل تقديم المساعدة اللازمة فى هذا الإطار للجانب التونسى الشقيق فى ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس.

من جانبه؛ تقدم الرئيس التونسى بالشكر على اللفتة الكريمة للرئيس، مؤكدا اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص بلاده على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادى وتعظيم حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية فى ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلى فى مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، فضلا عن بحث الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما تم تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق فى هذا الصدد، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار السيادة إلى هذا البلد الشقيق، لاسيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المقرر نهاية العام الجارى التزاما بما توافق عليه الليبيون فى خارطة الطريق، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة.