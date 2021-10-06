الرئيس السيسي يوجه التحية للقوات المسلحة الباسلة في الذكري ال48 لنصر أكتوبر العظيم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه. وأضاف عبر صفحته الشخصة علي موقع فيس بوك، تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال. حفظ الله ومصر وشعبها وجيشها وأرضها من كل سوء وشر.

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