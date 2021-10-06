بيان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن إدارة المحتوى الفنى والتعاون الانتاجى

في إطار منهجية التطوير الشاملة التي تتبناها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفي ضوء اهتمام الشركة بجودة المتحتوى الفني والتعاون مع الشركات بسوق الإنتاج الفني بمصر، فقد استلمت الشركة المتحدة منذ تدشين نظام البريد الإللكتروني المخصص لاستقبال الأعمال الفنية ([email protected]) أكثر من 100 عمل متنوع من ما يصل لنحو 40 شركة إنتاج فني.

ويأتي هذا النظام كجزء من الإطار المؤسسي لإدارة المحتوى الفني، حيث تشرف لجنة المحتوى الفني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الإطلاع على الأعمال الفنية المقدمة وتقييمها، وذلك تمهيدا للتعاون المشترك ما بين الشركة المتحدة وشركات الإنتاج فى الأعمال الفنية المختارة.

وياتى هذا النظام المؤسسى كخطوة هامة فى إطار إستراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأرتقاء بجودة المحتوى الفنى المقدم على شاشاتها، والتعاون المثمر مع شركات الإنتاج، بما ينعكس بدوره إيجابيا على صناعة الإعلام والترفيه فى مصر.