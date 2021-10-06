/654801/وزير-الشباب-والرياضة-يهنئ-سمر-حمزة-ببرونزية-بطولة-العالم-للمصارعة

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاعبة المنتخب المصرى سمر حمزة بفوزها بالميدالية البرونزية خلال منافسات بطولة العالم للمصارعة والمقامة بدولة النرويج خلال الفترة من 2 حتى 10 أكتوبر الجارى وذلك بعد فوزها على بطلة الهند بنتيجة 2/1.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالإنجاز الكبير التاريخي الذى حققته لاعبة المنتخب المصرى في ضوء تتويجها بأول ميدالية مصرية في بطولة العالم للمصارعة منذ أكثر من 15 عام على آخر ميدالية في عام 2006 فضلاً عن أنها تمثل أول مشاركة رسمية دولية للاعبة المنتخب المصرى بعد دورة الألعاب الأوليمبية.

مشيراً إلى أن الفترة المقبلة والتي تعد بداية الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 سوف تشهد تكثيف لمشاركة المنتخبات المصرية في مختلف اللعبات في جميع البطولات والمنافسات العالمية لمختلف الأعمار السنية للمنتخبات المصرية.

وتمكنت البطلة المصرية سمر حمزة من تحقيق أول ميدالية برونزية لمصر في بطولة العالم للمصارعة النسائية.

وتعتبر ميدالية سمر حمزة هي الميدالية الأولي لمصر في بطولة العالم للمصارعة عموماً منذ تحقيق البطل محمد عبدالفتاح بوجي الميدالية الذهبية عام 2006.

مباراة الزمالك وبرشلونة

حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز، على الزمالك بنتيجة 36 هدف، مقابل 32 هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للاندية لكرة اليد.

انتهت احداث الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الفريق الإسباني برشلونة، بهدف وحيد، ليحسم الفريق الكتلوني نتيجة الشوط الاول لصالحه.

عاد الزمالك في نهاية المباراة من تقليص نتيجة المباراة، ومحاولة الفوز، ولكن الوقت والدفاع الكتلوني كان بالمرصاد.

ويلعب فى صفوف برشلونة نجم منتخب مصر المحترف فى الدورى الإسباني على زين، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده .

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.