/654810/القبض-علي-سائق-توكتوك-بسبب-التحرش-بفتاة-أثناء-توصيلها

قرارات نيابة الشروق وبدر ،اليوم الأربعاء، بحجز سائق 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها بمدينة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية التحرش

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة بدر بلاغا من فتاه تتهم سائق بالتحرش بها داخل «التوكتوك» الخاص به أثناء توصيلها لأحد المناطق بمدينة بدر وبإجراء التحريات الأمنية الأزمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم والقبض عليه وتم اقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وجدير بالذكر شهدت إحدى قرى مركز المنيا، إصابة تلميذ بالاختناق إثر اندلاع حريق بمنزل، وعلى الفور تم نقله إلي مستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة تلميذ بالاختناق إثر اندلاع حريق بمنزل في المنيا

تفاصيل الحريق وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى مدير أمن المنيا، إشارة من عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزل ملك «نادي. ف. م» بإحدى قرى مركز المنيا نتيجة ماس كهربائي.

تلفيات في المنزل

مما أسفر الحريق عن إصابة «جارحي. ن. ف» 9 سنوات، باختناق وحدوث تلفيات في المنزل، وعلى الفور تم نقل المصاب إلي مستشفى لتلقي العلاج وتم انتداب المعمل الجنائي والتحفظ على مكان الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق