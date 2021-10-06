/654812/رجال-سلة-الأهلي-يواجه-الاتحاد-السكندري-في-نصف-نهائي-البطولة-العربية

يلتقي فريق السلة رجال بالنادي الأهلي مع الاتحاد السكندري، في لقاء النصف نهائي من البطولة العربية، بعد تأهل الفريقين اليوم للنصف نهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري في التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة السلة، وذلك عقب الفوز على فريق الوكرة القطري بنتيجة 76\67 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم "الأربعاء" علي صالة برج العرب.

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من منافسات البطولة العربية للأندية، التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب على نظيره فريق بيروت اللبناني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء.

كما صعد الزهرءا التونسى ، ويتبقى الفريق الرابع ، وهو الفائز من مباراة وداد بوفاريك و الكويت الكويتى.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر. ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

ودخل «رجال سلة الأهلي» البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أولى بطولاته في الموسم الجديد.