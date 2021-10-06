انتصار السيسي: نصر أكتوبر كان بمثابة ملحمة خلّدها التاريخ بأحرف من نور

/654813/انتصار-السيسي-نصر-أكتوبر-كان-بمثابة-ملحمة-خلدها-التاريخ-بأحرف-من-نور

قالت السيدة انتصار السيسي:” اتقدم بالتهنئة للشعب المصري وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي كان بمثابة ملحمة خلّدها التاريخ بأحرف من نور، جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم، وكانت المثَل الأعظم في الإرادة والعزيمة وتحدي الواقع المرير والعبور إلى المستقبل.

دوت الخليج

السيدة انتصار السيسي توجه تحيتها للشعب المصري وقواته المسلحة

وتابعت السيدة انتصار السيسي، حديثه قائلة:” سلامًا إلى أرواح الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بحياتهم وبدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد الأرض والحفاظ على العرض.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد ألقى كلمة اليوم، وأكد خلالها، أن القوات المسلحة فى الوقت الحالي ترد للشعب المصري عمل غير مسبوق فى كافة ربوع الوطن.

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كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حرب أكتوبر ستبقى نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر ومحل فخر للشعب المصري".