/654814/مستقبل-وطن-يختار-النائب-حسام-الخولي-ممثلا-للهيئة-البرلمانية-للحزب-بدور-الإنعقاد-الثاني-لمجلس-الشيوخ

أختار حزب مستقبل وطن المهندس حسام الخولي رئيسًا للهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الأول.

هذا وقرر النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الاول لرئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ممثل الاغلبية بمجلس النواب وبعد العرض على رئيس الحزب والاطلاع على قانون الأحزاب، تعيين النائب محمد نبيل محمد السيد حلاوة، نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

كما قرر ممثل الأغلبية، المهندس أشرف رشاد لالشريف، اختيار 3نواب جدد لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب، ضمت النائب عاطف ناصر، والنائب عبد الوهاب خليل، والنائب محمد أحمد زايد، نواب لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ

وأخطر حزب مستقبل وطن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أمس الأحد، باختيار النائب أشرف رشاد الشريف، ممثلا للأغلبية بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، وذلك للدور التانى على التوالى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، حيث صاحب أداء الأغلبية طوال دور الانعقاد الأول تقدير واسع وإشادة لما كان له التأثير الأكبر فى الصورة الأفضل لمجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، بجانب خروج وظهر المجلس بشكل مختلف ومنظم بجانب التنسيق والعمل من أجل مصلحة المواطن والوطن، حيث وصفها الكثيرون بأن أغلبية مستقبل وطن هى أغلبية المواطن.