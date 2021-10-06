/654773/عائلة-أحد-أبطال-أكتوبر-خالي-ضرب-17-دبابة-من-جيش-العدو-قبل-أن-يصاب
يوافق اليوم الأربعاء الذكرى رقم 48 لحرب أكتوبر العظيمة، التي أظهرت للعالم أجمع مدى استبسال الجيش المصري، وكيف يستميت الجندي المصري دون النصر أو الشهادة في سبيل الله.
من هنا يرصد موقع دوت الخليج قصص وحكايات أبطال حرب أكتوبر ورجالها، التي تعدد وتتنوع في السرد والصيغة والمتن بين مختلف المحافظات والقرى أو المدن والمراكز، إلا أن جميعهن يتوافقن في شعور الفخر، ورداء العزةِ والامتنان لمساهمتهم في هذه الذكرى المحمودة.
عائلة أحد أبطال أكتوبر: «خالي ضرب 17 دبابة من جيش العدو قبل أن يصاب»
ويحكي أ. عادل ضاحي لـ دوت الخليج، قصة خاله، "حسين جابر أحمد ضاحي"، ذلك الجندي الذي يفتخر به من وقت ما كان "عادل" طفلًا، وكيف تسرد له والدته وخالته شجاعة حاله وهمته العالية في الدفاع دون مصر.
حسين جابر أحمد ضاحي، بطل محافظة قنا، وقد كان ملازم أول، في سلاح "المدرعات"، الجندي الذي دمَّر 17 دبابة من دبابات العدو الإسرائيلي الغاشم، وكانت كتيبته تتكون من 7 أفراد، استشهد منهم 5، وبقي هو وصديقٌ له، حمله على كتفه مسافة عظيمة إلى أن بلغ به الأمان رغم أنه الٱخر لم يسلم، ولقى رصاصةً من مغتصبٍ خسيس في رجله.
عائلة أحد أبطال أكتوبر: «خالي ضرب 17 دبابة من جيش العدو قبل أن يصاب»
وكان الموقع الرسمى لوزارة الدفاع قد نشر فيديوهات عدة تحمل لقطات نادرة عن حرب أكتوبر 1973، والتى يحتفل بها الشعب المصرى والدولة المصرية خلال الشهر الجارى، وذلك بمرور 48 عاما على ذكرى الانتصار الكبير للجيش المصرى في معركة استرداد الأرض والكرامة.
ختامًا، لا ريب أن حرب أكتوبر "العاشر من رمضان"، كانت حدثا فريدا، بل نقطة تحول في مسار الصراع العربى الإسرائيلى وكان من أبرز سمات حرب أكتوبر، ظهور كفاءة المقاتل العربي، ومدى ارتفاع مستوى نوعيته وقدرته على استيعاب واستخدام الأسلحة الحديثة والمعقدة بما فيها الأسلحة الإلكترونية.
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