فيديوجراف- خطة لإضاءة سيناء بـ5 مليارات جنيه

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز مشروعات الوزارة القومية فى شبه جزيرة سيناء. وتعمل الوزارة على إنشاء محطتى محولات "المساعيد" و"الشيخ زويد" بقيمة مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 3 محطات محولات بـ1.1 مليار جنيه بجنوب سيناء.

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