السفير المصرى بالنرويج يلتقى رئيس شركة سكاتك لمشروعات الطاقة

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير عمرو رمضان، سفير مصر لدى النرويج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية لمشروعات الطاقة والبنية التحتية ريموند كارلسون، حيث تم استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد تجربتها الناجحة كأكبر مستثمر فى مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية فى أسوان الذى بدأ العمل عام 2017.





وتناول اللقاء خطط الشركة للتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية لخدمة مشروعات تحلية المياه فى مصر، والتى تستهدف تحلية 3.7 مليون متر مكعب يوميا من المياه فى عدة محافظات. من جانبه، أكد السفير المصرى أن السفارة المصرية بالنرويج لا تدخر جهدا لدعم نشاط الشركة فى مصر، وغيرها من المستثمرين النرويجيين الجادين فى مجالات الإستزراع السمكى والبترول والغاز، ومختلف المجالات الاقتصادية الأخرى التى تخدم خطط الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة.

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