الطاهرى: الرئيس السيسى أعطى للمجتمع القدوة والمثل

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى سلسلة الحلقات الخاصة التى يقدمها عبر برنامجه 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة: "طبعا كلنا تابعنا الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، والندوة دى كانت فيها أكتر من رسالة بتستحق إننا نتوقف أمامها".
وتابع: "موضوع الجدران التلاتة اللى الرئيس السيسى اتكلم عنهم، وبلور من خلالهم فلسفة نصر أكتوبر، وإزاى الفلسفة دى تبقى منهج عمل استراتيجى".
وأشار الطاهرى إلى أنه على مدار السنوات الماضية، كان الرئيس السيسى يضرب المثل والقدوة للجميع، مشيرا إلى أن الرئيس أعطى للمجتمع القدوة والمثل من خلال شخصه، سواء فى احترام المرأة، والتسامح الدينى، واحتواء ذوى الهمم والاهتمام بهم.
كما تطرق الطاهرى إلى الحوار الذى دار اليوم، بين الرئيس السيسى واللواء سمير فرج، مشيرا إلى هذا يؤكد أن مصر رزقت بقائد عظيم، تكمل معه الأمة المصرية، عبورها المنتظر للمستقبل.
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