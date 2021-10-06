السيدة انتصار السيسى: حرب أكتوبر ملحمة خلدّها التاريخ ومثل عظيم فى الإرادة...

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للشعب المصري وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.



وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي كان بمثابة ملحمة خلّدها التاريخ بأحرف من نور، جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم، وكانت المثَل الأعظم في الإرادة والعزيمة وتحدي الواقع المرير والعبور إلى المستقبل".

وأضافت قرينة الرئيس: "سلامًا إلى أرواح الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بحياتهم وبدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد الأرض والحفاظ على العرض".