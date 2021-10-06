احتفالا بنصر أكتوبر....عروض نوبية وسط نوافير راقصة فى قلب أسوان . لايف وصور

استكملت محافظة أسوان اليوم فعاليات وأنشطة الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، من خلال عروض فنية وفقرات نوبية على مسرح فنى أمام ديوان عام محافظة أسوان وحديقة درة النيل. وشهدت الاحتفالية إقامة معرض صور لحرب أكتوبر المجيدة والتخطيط للانتصار الخالد، وسط أعمال التطوير والتجديد للحديثة التى تضم النصب التذكارى والتماثيل الأربعة للرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، بالإضافة لتمثال المشير طنطاوى ورابع للفريق عبد المنعم رياض وجرى تنظيم مهرجان رياضى للمشى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. وأعطى اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة إشارة البدء لانطلاق الماراثون، وذلك من أمام مبنى ديوان عام المحافظة مروراً بطريق كورنيش النيل وحتى المسجد الجامع بالمدخل الشمالى بطول 1.5 كم، ووسط مشاركة واسعة لنحو 500 شاب وفتاة من مختلف الأعمار السنية. ومن جانبه، أوضح فتحى عبد الحافظ وكيل الشباب والرياضة بأسوان، أنه تزامن إطلاق إشارة البدء لمهرجان المشى فى توقيت واحد بمختلف محافظات الجمهورية ليكون رسالة وتجسيداً حياً لإعلاء روح الولاء والانتماء لمصر وشعبها العظيم والتفافه حول رايتها، والتى ستظل أمد الدهر تخفق فى سماء الوطن، مضيفا أن فعاليات الاحتفال تتضمن أيضاً انعقاد مؤتمر جمعية فتيان الكشافة المركزية والذى يقام في الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر الجارى.

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