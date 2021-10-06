/654826/حسام-مرسي-حرب-أكتوبر-ستظل-شاهدة-على-عظمة-مصر-وقوة-جيشها

هنأ حسام مرسي، المحلل السياسي، الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكريالـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

دوت الخليج

وقال مرسي، خلال تصريحات صحفية، أن حرب أكتوبر ستظل شاهدة على عظمة مصر وقوة جيشها، ويومًا للعزة والكرامة، ضرب فيه أبطال القوات المسلحة، أروع الأمثلة في التضحية والإخلاص، وأثبتت أن مصر صخرة صلبة تتحطم عليها كل أحلام الطغاة والمستعمرين.

حسام مرسي: حرب أكتوبر ستظل شاهدة على عظمة مصر وقوة جيشها

وأشار المحلل السياسي، إلي أن ما تحقق في أكتوبر 1973 يستلهم منه المصريون على مر الأجيال روح الإصرار والإرادة والتماسك لتحقيق الهدف، مطالبا الشعب المصرى بجميع طوائفه استحضار روح نصر أكتوبر بالعمل وبذل الجهد من أجل الارتقاء بأوضاع الدولة فى جميع القطاعات لاستكمال خطط التنمية الشاملة التى تخطوها مصر منذ سنوات لتحقيق الإنجازات.

وتابع حسام مرسي، أن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به فى تاريخ العسكرية على مـر العصور .