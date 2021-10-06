/654817/المغرب-تفتتح-الجولة-الثالثة-من-تصفيات-إفريقيا-بخماسية-على-غينيا-بيساو

حقق المنتخب المغربي الفوز على منتخب غينيا بيساو، بنتيجة خمسة أهداف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، وجاء عمران لوزا بالهدف الثاني لفريق بلاده في الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.

وسجل إلياس شعير الهدف الثالث في المباراة في الدققة الـ 49 من عمر اللقاء، وسجل أيوب الكعبي الهدف الرابع في الدقيقة الـ 62، وسجل منيرالحدادي الهدف الخامس في الدقيقة الـ 82 من عمر اللقاء.

تدريبات المنتخب المصري

يواصل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني تدريبات الفريق استعدادا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و11أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ،حيث قرر الجهاز الفني تكثيف التدريبات علي فترتين .

قائمة المنتخب الوطني

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

ويعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا مصغرا، اليوم الاثنين، مع بدء التجمع الدولي بشكل رسمي، وذلك قبل مران الفريق، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم 2022 بقطر.

غيابات المنتخب

شهدت قائمة منتخب مصر لمواهتي ليبيا، علي العديد من الغيابات، بالرغم من إمكانية معظم الغيابات في الحضور والمشاركة، والتي ياتي على رأسهم مهاجم النادي الأهلي محمد شريف وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة.