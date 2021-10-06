/654818/إيهاب-جلال-يكشف-عن-نقاط-ضعف-بيراميدز-قبل-لقاء-عزام-التنزاني

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، عن الثغرات التي يعاني منها فريقة في الملعب، وذلك بعد قيادة فريقة لأول أختبار فعلي معه أمام طلائع الجيش، في لقاء ودي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن الجدير بالذكر ان المباراة الودية التي جمعت بين فريقي بيراميدز وطلائع الجيش انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري.

تصريحات إيهاب جلال

قال: "المباراة كانت مفيدة من كل الجوانب في إطار تحضيراتنا لمشوار الكونفدرالية والإعداد للدوري".

وأكمل: "لم يظهر الفريق بشكل جيد في الشوط الأول في ظل فقدان الكرة وسيطرة من جانب الطلائع، ولكن تعدلت الأمور في الشوط الثاني".

وواصل: "عبد الله مجدي أدى بشكل جيد بعد نزوله بديلًا وقدم مواجهة قوية، ولكنه حاليا غير متاح في كأس الكونفدرالية خاصة وأنه أحد الصفقات الجديدة".

وزاد: "الفريق سيكمل مشواره في التحضير لمباراتي الكونفدرالية أمام عزام التنزاني بصورة قوية ومستمر في معسكره المغلق بالقاهرة حتى الأحد المقبل".

وأضاف: "ودية بني غازي سنعمل خلالها على تجهيز العناصر المتاحة بالقائمة الأفريقية في ظل غياب جميع العناصر الجديدة عن مباريات الجولات الأولى".

وأردف: "تعرض أحمد سامي لشد في العضلة الضامة خلال المباراة وخرج مستبدلا، وسيعمل الجهاز الطبي على تجهيزه ليكون قادرا على خوض مباراة عزام في تنزانيا".

وأشار: "يواصل محمد حمدي تدريباته العلاجية والتأهيلية على أمل تجهيزه هو الآخر لرحلة تنزانيا".

واختتم: "محمود صابر كان يعاني من إصابة في وتر أكيلس تعرض لها خلال مباراة الزمالك الودية ويشعر ببعض الآلام بسبب الالتواء في منطقة الوتر ويؤدي تدريبات علاجية وتأهيلي".

مباراة بيراميدز وعزام التنزاني

يستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة نظيرة عزام التنزاني فيذهاب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر إقامة المباراة في يوم ١٦ أكتوبر الجاري، حيث تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن تحديد حكام مباراته أمام نادي عزام التنزاني في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حكام المباراة

ويدير المباراة، الحكم رينج مالونج من جنوب السودان ويعاونه، حمزة حجي، المساعد الأول من الصومال، ونور محمد المساعد الثاني، وحسن حجي الحكم الرابع، ويراقب المباراة، دافيد موانجي من كينيا، وطبيب مراقبة إجراءات فيروس كورونا، فيوليت لوبوندو من تنزانيا.