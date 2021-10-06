/654823/بالصور-مها-عبد-الناصر-تشارك-في-احتفالات-نصر-أكتوبر-وتؤكد-ذكرى-عطرة-تجسد-قيمة-العلم-والعمل

شاركت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في احتفالات العيد القومي لجهاز مدينة ٦ اكتوبر، بحضور م. عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وم. عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، و ا. محمود برعي، رئيس مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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وأشارت النائبة مها عبد الناصر إلى أنه تم تحديد العيد القومي لمدينة ٦ أكتوبر في يوم النصر والعزة والكرامة.. وهو النصر الذي تم تحقيقه بأيدي المصريين، والذي جسد قيمة العلم والعمل، وبمناسبة هذه الذكرى العطرة، قالت النائبة: "أهنئ كل المصريين وأدعو بالرحمة لكل شهداء الوطن".

هذا وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي على الصفحة الرسمية منذ قليل:" في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه.

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الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر أثبت قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال.

السيسي: حفظ الله مصر وشعبها

وأختتم:” حفظ الله ومصر وشعبها وجيشها وأرضها من كل سوء وشر”.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد ألقى كلمة اليوم، وأكد خلالها، أن القوات المسلحة فى الوقت الحالي ترد للشعب المصري عمل غير مسبوق فى كافة ربوع الوطن.