فيديو.. الطاهرى: كلمة الرئيس السيسى كانت بمثابة محاضرة استراتيجية بشكل مبسط

وأضاف الطاهرى فى حلقة خاصة يقدمها عبر برنامجه 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أن تلك العناصر ستقود دوما إلى النصر لأن الحرب لم تنته، لكن أساليب وأدوات الحرب اختلفت.
وأكد الطاهرى أن الرئيس السيسى شاهد مصر قبل يونيو 67 ثم مصر بعد النكسة، وخلال فعاليات الندوة أعطى الرئيس كل ذى حق حقه، فقبل 67 عرفت مصر أول خطة خمسية، من ثم بدأت حركة التطور، وبعد الهزيمة تكونت جدران ثلاثة، الجدار الأول غياب الثقة والتشكيك، الجدار الثانى جدار امتلاك القدرة، الجدار الثالث إدراك أدبيات وثقافة العصر.
وأردف: "ما بين 6 أكتوبر 73 و30 يونيو 2013، نجد أننا تغلبنا على جدار الثقة، وذهبنا لهدم جدار عدم امتلاك القدرة من ثم امتلاكها بعد ذلك، أما المهم فكان الإدراك الشامل لأدبيات وإدراك ثقافة العصر وصياغة وضع مصر الجديد بين الأمم فى عالم اليوم".
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