«أسوان للسلام والتنمية» يشارك بمنتدى الصمود فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - نظم مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بصفته السكرتير التنفيذى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، جلسة افتراضية رفيعة المستوى حول توثيق العلاقة بين العمل الإنسانى والسلام والتنمية، وذلك ضمن فعاليات منتدى الصمود فى أفريقيا الذى عقده بنك التنمية الأفريقى، أحد الشركاء الاستراتيجيين لمنتدى أسوان.





وهدفت الجلسة إلى مناقشة التحديات والفرص التى تواجه الحكومات الأفريقية وشركاء التنمية فى تطبيق مقاربة متكاملة بين العمل الإنسانى وجهود التنمية واستدامة السلام، والتى أبرز منتدى أسوان أهميتها. وشارك فى الجلسة وكيل وزارة بناء السلام بحكومة جنوب السودان، وسفير اليابان فى القاهرة، وكبيرة المستشارين لشئون أفريقيا بمنظمة الهجرة الدولية، وممثل اليونيسف فى الصومال. وذكر السفير أحمد عبداللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولى، أن الفعالية تأتى فى إطار متابعة تنفيذ توصيات منتدى أسوان خاصة فى دورته الثانية التى دعت إلى تعزيز قدرة مؤسسات ومجتمعات الدول الأفريقية على الصمود لمواجهة الأزمات والمخاطر القائمة والمستقبلية، مع العمل على دعم الملكية الوطنية ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات. وأكدت النقاشات خلال الجلسة أنه بالرغم من وجود توافق بشأن ضرورة التآزر بين العمل الإنسانى والتنمية والسلام، إلا أنه يتعين ترجمة ذلك بشكل ملموس على مستوى السياسات الوطنية وبرامج وأنشطة شركاء التنمية. يأتى ذلك فى إطار الجهود من أجل تعزيز التعاون بين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والمحافل الأفريقية المعنية بقضايا التنمية.

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