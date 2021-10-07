أمين البحوث الإسلامية يبحث مع مفتى كازاخستان أوجه التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مع الشيخ ناوريزباى أوتبينوف المفتى العام لجمهورية كازاخستان، أوجه التعاون المشترك فى عدد من المحاور المهمة، ومن أهمها؛ تدريب الأئمة والمفتين، وكيفية الاستفادة من البرامج التدريبية لأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة وأمناء الفتوى.





جاء ذلك، على هامش مشاركة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية فى الاجتماع التاسع عشر لأمانة مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية فى العاصمة الكازاخية نور سلطان. من جانبه، أبدى مفتى جمهورية كازاخستان إعزازه وتقديره للجهود العالمية التى تقوم بها مؤسسة الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين، موجها الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على نجاح مؤتمر الإمام الفارابى الذى نظمه مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة جمهورية كازاخستان.

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