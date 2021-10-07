شيخ الأزهر: الساحة العالمية أصبحت مهيئة للتعايش وقبول الآخر

جدة - نرمين السيد - قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الساحة العالمية الآن أصبحت مهيئة للتعايش وقبول الآخر أكثر من أى وقت مضى؛ نظرا لما يقوم به القادة الدينيون من جهود لنشر ثقافة السلام والأخوة، وبيان موقف كل دين من انفتاح أتباعه على أصحاب الديانات الأخرى، ودعم الاندماج الإيجابى بينهم، وغلق الأبواب فى وجه مروجى الكراهية وتجار التعصب.





وذكر الأزهر فى بيان الليلة، أن الإمام الأكبر أكد خلال استقباله اليوم الأربعاء بمقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتى، أن اجتماعات ممثلى الأديان لمناقشة كافة القضايا المعاصرة، ومحاولة التوصل لحلول بشأنها؛ لهو نموذج عملى لحوار الأديان المثمر، مشيدا بدور دولة الإمارات فى دعم قيم التسامح والأخوة وهو ما تجلى فى استضافتها التاريخية لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، تلك الوثيقة التى تعد مصباحا يضئ الطريق لكل محبى الخبر والسلام. من جانبه، أعرب وزير التسامح الإماراتى عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو صمام أمان الأمة الإسلامية، وأن مواقف الإمام الأكبر شيخ الأزهر معبرة تماما عن حقيقة الإسلام ووسطيته وسماحته، وأن دولة الإمارات ماضية فى ترسيخ ثقافة التسامح ودعم قيم التعايش والأخوة الإنسانية بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى.

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