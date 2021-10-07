الاتحاد الدولى لليد يشيد بجماهير الزمالك فى مونديال الأندية

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أشاد الاتحاد الدولى لليد بجماهير نادي الزمالك خلال مونديال الأندية المقام هذه أليام بالسعودية بمشاركة 10 فرق منها كوماندوز الزمالك.
وكتب الاتحاد الدولى لليد عبر حسابه الرسمي: "انتظرنا طويلا لهذا - منافسة مونديال اليد مرة أخرىوآلاف المشجعين من الزمالك في الساحة يجعلونها تقريبا لعبة منزلية للجانب الأفريقي، بعدما تقدموا بنتيجة 5:0 في الصدارة في أول سبع دقائق ضد برشلونة".
وخسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 36/32 فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية.
ويواجه فريق يد الزمالك نظيره جامعة سيدنى الأسترالى فى الثالثة عصر الخميس، بعدما خسر الأبيض من برشلونة، ويتواجد االزمالك في المجموعة الثانية لتحديد المراكز من 5 إلى 10، ومعه الوحدة السعودي وجامعة سيدني الأسترالي.
وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.
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