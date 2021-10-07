/654822/افتتاح-معرض-الكتاب-فى-أسيوط-بخصومات-تصل-الى-70

قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، اليوم الأربعاء الموافق ٦ أكتوبر بإفتتاح معرض الكتاب بقصر الثقافة الذى نظمه مؤسسة دار المعارف بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ،وذلك تحت شعار " أسرة تقرأ ...أمة تنهض" . ومن المقرر إستمرار المعرض فى الفترة من ٦ أكتوبر الجارى حتى ٢٠أكتوبر من الشهر نفسه، ويوجد به العديد من الكتب فى مجالات متنوعة بين الأدب والتاريخ والروايات وأحدث الإصدارات بأسعار مخفضة . وصرح الأستاذ مختار عزب ،مدير عام التسويق بمؤسسة دار المعارف بأسيوط لموقع دوت الخليج "إنه لم يكن المرة الأولى لمعرض الكتاب بأسيوط " مشيرا إلى إنه هذا المعرض له طعم مختلف لأنه جاء ضمن الإحتفالات بنصر أكتوبر المجيد .

افتتاح معرض الكتاب فى أسيوط بخصومات تصل الى 70٪ و أضاف عزب "إنه يوجد بالمعرض أحدث الإصدارات الموجودة فى مصر عن مؤسسة دار المعارف وإصدارات دور النشر المصرية بالإضافة إلى أكثر من ٢٠ناشر عربى ". وأكد على "أن الأسعار فى متناول متوسطي و محدودي الدخل وأن الخصومات بالمعرض تصل إلى ٧٠ % ". وإختتم عزب حديثه بدعوة الجميع لزيارة المعرض تزامنا مع انتصارات شهر أكتوبر المجيدة .

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