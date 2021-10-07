مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل

شهد طريق «قفط - القصير» مصرع سائق ، امس الأربعاء، فى حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحادث

تفاصيل الحادث

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد أبو سكين، مساعد وزير الدخلية مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع سائق في حادث تصادم سيارتين نقل واشتعال كبينة قيادة بطريق قفط القصير.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وجدير بالذكر أنهى عاطل حياه شقيق زوجته ذبحا، بسبب تعدية عليها بالضرب في الزاوية الحمراء وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عاطل يذبح زوج شقيقته بعد تعديه عليها بالضرب في الزاوية الحمراء

تفاصيل الجريمة ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، إشارة من مستشفى سيد جلال، بوصول عامل مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال والفحص أتضح أن الجثة للمدعو إسلام عادل محمدين في العقد الثالث من العمر، وأتضح اصابته بجرح ذبحي بالرقبة 3 طعنات في البطن والصدر، وأشارت التحريات بان خلافا وقع بين المجني عليه وزوجته وقام بالتعدي بالضرب عليها، وأضافت التحريات بأن الزوجة اتصلت بشقيقها تستنجد به من ضرب زوجها لها، وأكدت التحقيقات بان شقيق الزوجة ذهب الي شقيقته وقام بالتشاجر مع المجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

وأشارت التحقيقات بإن الجيران تدخلوا وقاموا بنقل المجني عليه بسيارة خاصة إلي مستشفى سيد جلال في محاولة لإنقاذ حياته الا أنه لفظ أنفاس الأخيرة أثناء إسعافه.