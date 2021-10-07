/654821/بسبب-المال-شقيقين-تسببا-في-إصابة-جارهما-بكسر-في-قاع-الجمجمة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط شقيقين، تسببا في إصابة جارهما بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، بسبب رفضه رد مبلغ اقترضه من أحدهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة

وأشارت المعلومات والتحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية تحت إشراف العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن مركز شرطة أبو النمرس تلقى بلاغا من موظف بالمعاش، مفاده اتهامه لشقيقين، بالتسبب في إصابة نجله 27 سنة، «ترزي»، بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، واضطراب في الوعي.

وبيّنت التحريات أن المجني عليه اقترض مبلغ «2000 جنيه» من أحد الشقيقين، ورفض ردها، فتعديا عليه، وتسببا في إصابته بعدما تشاجرا معه، ونُقل المجني عليه إلى المستشفى، لتلقي العلاج، بينما نجحت الشرطة من القبض علي المتهمين.

وبمواجهة المتهمين بما نتجة عنه التحريات وأقوال والد المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، بسبب رفض المجني عليه رد مبلغ 2000 جنيه اقترضها من أحدهما، وعندما طالباه بمبلغ الدين حدثت بينهم مشادة كلامية وتحولت لمشاجرة، وتعديا خلالها عليه.

وأصدرت النيابة العامة، بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للشاب المجني عليه، لسؤاله في الواقعة.

وجدير بالذكر شهدت إحدى قرى مركز المنيا، إصابة تلميذ بالاختناق إثر اندلاع حريق بمنزل، وعلى الفور تم نقله إلي مستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة تلميذ بالاختناق إثر اندلاع حريق بمنزل في المنيا

تفاصيل الحريق وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى مدير أمن المنيا، إشارة من عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزل ملك «نادي. ف. م» بإحدى قرى مركز المنيا نتيجة ماس كهربائي.

تلفيات في المنزل

مما أسفر الحريق عن إصابة «جارحي. ن. ف» 9 سنوات، باختناق وحدوث تلفيات في المنزل، وعلى الفور تم نقل المصاب إلي مستشفى لتلقي العلاج وتم انتداب المعمل الجنائي والتحفظ على مكان الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.