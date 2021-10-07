/654828/البنك-الأهلي-لن-نتعاقد-مع-أي-لاعب-من-الزمالك-لهذا-السبب

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن الإدارة تلبي طلبات المدير الفني للفريق إيهاب جلال من أجل الظهور بمستوى جيد خلال الموسم القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" ملعب الفريق الموسم القادم سيكون بترو سبورت، ولن يتم تغييره هذا الموسم".

وزاد" نادي البنك الأهلي أبرم العديد من الصفقات من أجل الظهور بشكل جيد في الموسم القادم، ونلبى رغبات الكابتن خالد جلال المدير الفني للفريق".

وأكمل" رحل عن فريق البنك الأهلي بعض اللاعبين، ولكن تمكنا من التعاقد مع لاعبين مميزين، ورحيل أحمد علي عن الفريق كان بشكل مفاجئ ولكننا نحترمه كثيرا ونتمنى له التوفيق الموسم القادم".

وواصل" من المفترض أن ينتهي اليد في مصر اليوم، وننتظر موقف النادي، ونتواصل مع المسئولين بشكل مستمر، ولم نحصل على حمدي النقاز حتى الأن".

حمدي النقاز

وتابع" ننتظر حسم الأمر داخل نادي الزمالك، وبعد ذلك نتفاوض في الحصول على اللاعبين، ولدينا عدد وافر في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع، ومن المفترض أننا لا نحتاج للنقاز ومحمود شبانة".

واختتم" الموسم القادم سيكون صعب للغاية، وعيشنا الموسم الماضي بصعوبة، وهناك قوة منافسة كبيرة للغاية، والبطولة ستكون صعبة للغاية الموسم القادم، ونطمح للحصول على مركز جيد في الموسم الجديد".

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