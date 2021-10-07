جوزية بيسيرو: محمد صلاح حالياً مثل «ميسي وكريستيانو».. وندمت على ترك تدريب الأهلي

/654829/جوزية-بيسيرو-محمد-صلاح-حاليا-مثل-ميسي-وكريستيانو-وندمت-على-ترك-تدريب-الأهلي

أكد جوزية بيسيرو، المدير الفني البرتغالي السابق للنادي الأهلي، أن محمد صلاح من أفضل لاعبي كرة القدم حاليا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" محمد صلاح شخص متواضع ولطيف، وهو الأن من أفضل لاعبي العالم وليس مصر فقط".

وتابع" محمد صلاح يساعد الجميع من أجل النجاح فهو مثل ميسي وكريستيانو رونالدو، فهو ملهم للجميع ومازال المستقبل أمامه في كرة القدم".

وأردف" أما عن تجربتي مع النادي الأهلي، فأنه كان لابد من التواجد فترة أطول مع الفريق من أجل الفوز بالبطولات، والمنافسة على بطولة الدوري وأفريقيا".

وزاد" رحلت عن الأهلي من أجل تدريب بورتو، وهي فرصة لا تعوض، ولكن أعترف أنه كان لابد من التواجد فترة أطول مع الأهلي للفوز بالبطولات".

وواصل" أتابع نجاحات النادي الأهلي حاليا ومنذ قرار الرحيل، وأعلم أنهم تمكنوا من تحقيق بطولتي أفريقيا وشاركوا في كأس العالم للأندية، وأيضا أعلم أم الزمالك تمكن أن يحقق بطولة الدوري المصري".

واختتم" لم أتلق أي عروض رسمية للتدريب في مصر من جديد، ولكن كانت هناك عروض شفهية، ولكن ليست رسمية".

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

جوزية بيسيرو

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".