جوزية بيسيرو: كارلوس كيروش سيساعد مصر في الوصول لكأس العالم.. وتاريخ الفراعنة الكروي كان يستحق التواجد في المونديال كثيراً

/654830/جوزية-بيسيرو-كارلوس-كيروش-سيساعد-مصر-في-الوصول-لكأس-العالم-وتاريخ-الفراعنة-الكروي-كان-يستحق-التواجد-في-المونديال-كثيرا

أكد جوزية بيسيرو، مدرب الأهلي السابق، أنه سعيد بتواجد كارلوس كيروش مدرباً لمنتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" منتخب مصر له تاريخ كبير في كرة القدم، ولكن المرات الذين صعدوا من خلالها لكأس العالم ضعيفة للغاية، وكان لابد أن تصعد في مرات عديدة للمونديال".

وزاد" كارلوس كيروش يجيد التعامل مع المنتخبات، وصعد مرات عديدة لكأس العالم وفي قارات مختلفة، وهذا الأمر إيجابي للغاية، وسوف يساعد مصر من التواجد في كأس العالم".

وأردف" كارلوس كيروش مدرب متميز، أتذكر عندما كان مدرباً لريال مدريد الإسباني، طلبني للتواجد معه، فهو مدرب صاحب خبرة كبيرة في كرة القدم العالمية، ويستطيع التعامل مع الأمر الحالي".

واختتم" كيروش سيتمكن من الصعود لكأس العالم مع منتخب مصر، فهو مدرب قدير ويستطيع الوصول لهذا الحلم الهام للمصريين وأتمنى له التوفيق في القادم".

مدرب الأهلي السابق يحذر كارلوس كيروش: استبعاد «محمد شريف وأفشة» خطر كبير

أكد محمد يوسف، نجم الأهلي السابق، أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ليس لديه أي معلومات كافية على جميع لاعبي الدوري المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" ضد عد تواجد محمد شريف وأفشة ومصطفى فتحي مع منتخب مصر، وهناك عمود فقري لمنتخب الفراعنة وهؤلاء منهم".

كارلوس كيروش

وزاد" العمود الفقر لمنتخب مصر بجانب محمد شريف وافشة، هم محمد صلاح والشناوي والونش وأحمد حجازي، وسيكون لهم تأثير كبير خلال المباراة القادمة".

وأردف" المدرب يتحمل المسئولية حال حدوث أي إخفاق لأنه أبعد لاعبين من الأساسيين داخل المتنخب وكان يجب تواجدهم في القائمة، ولا يوجد لاعب بديل لعبد الله السعيد".

وأكمل" كارلوس كيروش يلعب بتحفظ دفاعي وتواجد ثلاثي في خط الوسط، وكان يجب وجود التنوع في المراكز من أجل عدم حدوث أي إخفاقات للاعبي المنتخب خلال مجريات اللقاءات، وعبد الله السعيد يجيد فقط اللعب في مركز صناعة الألعاب".

واختتم" أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المباريات القادمة والأهم هو تحقيق النجاحات والفوز لكأس العالم، وسيكون هناك صعوبات في اختيار اللاعبين في مراكز خط الوسط".