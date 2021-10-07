/654831/سمير-كمونة-محمد-صلاح-سيحقق-جائزة-أفضل-لاعب-في-العالم

أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن لم يوفق في تجربة الإحتراف الأوروبي بشكل جيد بسبب عامل السن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" تواجد في الخارج ولعبت مع العديد من الأندية الأوروبية، ورأيت أن الإحتراف المبكر يساعد في تطوير اللاعب فنياً وعقلياً وجسمانيا".

وتابع" محمد صلاح من أهم لاعبي كرة القدم خلال الفترة الحالية، ويمكنه اللعب لأكبر فرق العالم، وهو نجم الدوري الإنجليزي حالياً رفقة ليفربول".

وزاد" بعد المستويات الرائعة الذي يقدمها محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة، أتوقع أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الحالي، فهو يقدم كبل شئ في كرة القدم".

واختتم" منتخب مصر يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم محمد صلاح، ونستطيع الوصول لكأس العالم العام القادم في قطر".

جوزية بيسيرو: محمد صلاح حالياً مثل «ميسي وكريستيانو».. وندمت على ترك تدريب الأهلي

أكد جوزية بيسيرو، المدير الفني البرتغالي السابق للنادي الأهلي، أن محمد صلاح من أفضل لاعبي كرة القدم حاليا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" محمد صلاح شخص متواضع ولطيف، وهو الأن من أفضل لاعبي العالم وليس مصر فقط".

وتابع" محمد صلاح يساعد الجميع من أجل النجاح فهو مثل ميسي وكريستيانو رونالدو، فهو ملهم للجميع ومازال المستقبل أمامه في كرة القدم".

وأردف" أما عن تجربتي مع النادي الأهلي، فأنه كان لابد من التواجد فترة أطول مع الفريق من أجل الفوز بالبطولات، والمنافسة على بطولة الدوري وأفريقيا".

سمير كمونة يتحدث عن حظوظ محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

وزاد" رحلت عن الأهلي من أجل تدريب بورتو، وهي فرصة لا تعوض، ولكن أعترف أنه كان لابد من التواجد فترة أطول مع الأهلي للفوز بالبطولات".

وواصل" أتابع نجاحات النادي الأهلي حاليا ومنذ قرار الرحيل، وأعلم أنهم تمكنوا من تحقيق بطولتي أفريقيا وشاركوا في كأس العالم للأندية، وأيضا أعلم أم الزمالك تمكن أن يحقق بطولة الدوري المصري".

واختتم" لم أتلق أي عروض رسمية للتدريب في مصر من جديد، ولكن كانت هناك عروض شفهية، ولكن ليست رسمية".