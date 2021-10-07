/654832/مدرب-منتخب-مصر-السابق-رحلنا-عن-تدريب-الفراعنة-بسبب-ضغوطات-الرأي-العام-وأخطأنا-بعدم-لعب-مباريات-ودية

أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن سعيد بخروجة من منتخب مصر أكثر من تواجده نظراً للضغوطات التي كانت متواجدة خلال الفترة الماضية".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الزمالك" الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر مظلوم، والجميع يعلم ذلك وحققنا المطلوب بالفوز في 90% من عدد المباريات وصعدنا لأمم أفريقيا وننافس على كأس العالم، ولكن رحلنا بسبب الضغوطات".

وزاد" مصر بالكامل كانت غير راضية عن الجهاز الفني السابق وكان ذلك يسبب ضغطاً كبيراً ولكن كنا نعمل من أجل منتخب مصر وإسعاد الشعب المصري، والتوقيت الذي رحلنا فيه غير جيد لنا وللمنتخب أيضا، ونتمنى التوفيق خلال الفترة القادمة".

وأكمل" في المعسكر الأخير لمنتخب مصر أخطأنا بعدم الحصول على فترة تحضيرية ولعب مباراة ودية من أجل التجهيز للمباريات في تصفيات كأس العام أمام أنجولا، وكان لابد أن يكون هناك مباريات ودية".

واختتم" قمت بعملي بطريقة جيدة وراض تماما عنه، وقمت بإعداد قائمة مكونة من 35 لاعبا للتواجد مع منتخب مصر".

جوزية بيسيرو: كارلوس كيروش سيساعد مصر في الوصول لكأس العالم.. وتاريخ الفراعنة الكروي كان يستحق التواجد في المونديال كثيراً

أكد جوزية بيسيرو، مدرب الأهلي السابق، أنه سعيد بتواجد كارلوس كيروش مدرباً لمنتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" منتخب مصر له تاريخ كبير في كرة القدم، ولكن المرات الذين صعدوا من خلالها لكأس العالم ضعيفة للغاية، وكان لابد أن تصعد في مرات عديدة للمونديال".

طارق مصطفى

وزاد" كارلوس كيروش يجيد التعامل مع المنتخبات، وصعد مرات عديدة لكأس العالم وفي قارات مختلفة، وهذا الأمر إيجابي للغاية، وسوف يساعد مصر من التواجد في كأس العالم".

وأردف" كارلوس كيروش مدرب متميز، أتذكر عندما كان مدرباً لريال مدريد الإسباني، طلبني للتواجد معه، فهو مدرب صاحب خبرة كبيرة في كرة القدم العالمية، ويستطيع التعامل مع الأمر الحالي".

واختتم" كيروش سيتمكن من الصعود لكأس العالم مع منتخب مصر، فهو مدرب قدير ويستطيع الوصول لهذا الحلم الهام للمصريين وأتمنى له التوفيق في القادم".