مدرب منتخب مصر السابق: التدريب في المنتخبات والأندية بالعلاقات وليس بالكفاءات

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تحدث طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن كيفية اختيار المدربين في المنتخبات والأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الزمالك" لا أريد أن أقول أن إنتمائي للزمالك يبعدني كثيراً عن الترشيحات في منتخب مصر، ولكن الحقيقة أن الأمر تدار بالعلاقات حالياً".

وزاد" لن أقبل أن أكون مدرب عام في نادي الزمالك مع باتريس كاريترون، وأحترم الجميع، ولكنني وصلت لمرحلة لابد أن أكمل المشوار فيها وعدم الرجوع للوراء".

وأكمل" قبلت التواجد في منتخب مصر كمدرب عام لأن بلدي لا يمكن أن أرفض لها أي طلب، وحاليا صعدت للسلم التدريبي في منصب المدير الفني وأريد أن أصبح هكذا خلال الفترة القادمة".

وأردف" لم يكن هناك إختلافات كثيرة في منتخب مصر مع حسام البدري المدير الفني، ولكن في وقت من الأوقات قمت بالحديث على ضرورة يوسف أوباما داخل صفوف المنتخب ولكن لم يحدث هذا الأمر".

واختتم" قمت أيضا بترشيح إمام عاشور، وأري أن هذا المركز الذي يتواجد به اللاعب قليل للغاية ولكن لم ينضم أيضا وكنت أرى أنهم يستحقوا التواجد مع منتخب مصر".

مدرب منتخب مصر السابق: رحلنا عن تدريب الفراعنة بسبب ضغوطات الرأي العام.. وأخطأنا بعدم لعب مباريات ودية

أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن سعيد بخروجة من منتخب مصر أكثر من تواجده نظراً للضغوطات التي كانت متواجدة خلال الفترة الماضية".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الزمالك" الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر مظلوم، والجميع يعلم ذلك وحققنا المطلوب بالفوز في 90% من عدد المباريات وصعدنا لأمم أفريقيا وننافس على كأس العالم، ولكن رحلنا بسبب الضغوطات".

طارق مصطفى

وزاد" مصر بالكامل كانت غير راضية عن الجهاز الفني السابق وكان ذلك يسبب ضغطاً كبيراً ولكن كنا نعمل من أجل منتخب مصر وإسعاد الشعب المصري، والتوقيت الذي رحلنا فيه غير جيد لنا وللمنتخب أيضا، ونتمنى التوفيق خلال الفترة القادمة".

وأكمل" في المعسكر الأخير لمنتخب مصر أخطأنا بعدم الحصول على فترة تحضيرية ولعب مباراة ودية من أجل التجهيز للمباريات في تصفيات كأس العام أمام أنجولا، وكان لابد أن يكون هناك مباريات ودية".

واختتم" قمت بعملي بطريقة جيدة وراض تماما عنه، وقمت بإعداد قائمة مكونة من 35 لاعبا للتواجد مع منتخب مصر".