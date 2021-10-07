الطاهرى : تكريم جمال الغيطانى هو تكريم لكل مقاتل بالقلم

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن تكريم الكاتب الكبير والروائى الراحل جمال الغيطانى، خلال الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة هو تكريم للصحافة المصرية ولكل "مقاتل بالقلم".





جاء ذلك، خلال تقديمه الخلقة الخاصة من برنامجه 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ48 لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيه رسالة شكر للمشاركين فى ندوة حرب أكتوبر، ووجه حديثه للمستشار محمد جمال الغيطانى، نجل الروائى الكبير الراحل جمال الغيطانى، قائلا: "طبعا أنت متعرفشى إن الوالد كان صديق عزيز ليا.. الأستاذ جمال واستمتعت كثيرا بالكلام معاه والوطنية المتدفقة دائما".

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