بالورود ورش المياه.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشتاء من لتوانيا

جدة - نرمين السيد - واستقبلت سلطات مطار شرم الشيخ أولى رحلات Aviation Express، بتقليد رش المياه على جسم الطائرة المتعارف عليه عند وصول أول رحلة، كما تم تقديم الحلوى والورود للركاب على متن الرحلة.

ومن المقرر أن تشغل شركة Aviation Express، رحلات جوية عديدة بين لتوانيا وشرم الشيخ حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى.