فيديو- أحد أبطال المجموعة 39 قتال يوجه رسالة مؤثرة لشباب مصر

جدة - نرمين السيد - قال الرائد سمير نوح، أحد أبطال الصاعقة البحرية فى المجموعة 39 قتال، والتى كان يقودها الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى، إنه تعلم من البطل الراحل حب الوطن، والصدق والأمانة.





وأضاف، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة أون الفضائية: "دائماً ذكرى أكتوبر عزيزة علينا كمقاتلين، وأحرص طوال الوقت حين تحل الذكرى في تهنئة زملائي الأحياء بمناسبة حرب النصر العظيمة". ووجه البطل رسالة مؤثرة لـ الشباب، قائلا: "أنا بحمد ربنا مادد في عمرنا عشان أقول لولادي الشباب من أبناء مصر خلوا بالكم من مصر فهى غالية علينا كلنا وسيناء ارتوت بدمائنا". ولفت البطل سمير نوح إلى أنه كان أحد أفراد أول مجموعة مصرية واجهت الجيش الإسرائيلى عقب حرب 1967، وقامت فى المجموعة 39 قتال، بقيادة أمير الشهداء العميد إبراهيم الرفاعى، بتنفيذ 92 عملية فدائية خلف خطوط العدو، خلال فترة حرب الاستنزاف، وحتى نصر أكتوبر المجيد.

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