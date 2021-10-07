الطاهرى : الرئيس السادات حمى مصر من صراع دولى محموم فى حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال تقديمه برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ذلك كان إدراكًا من السادات لأدبيات عصره، لأنه كان يرفض القول بأن غيرنا هو من خاض المعركة، وهو ما كان سيحول الأمر إلى صراع دولى محموم ستفقد مصر على أثره الهدف الاستراتيجى من الحرب، وسط عالم ثنائى القطبية بين روسيا والولايات المتحدة، فضلا عن أن كرامة مصر تأبى مثل هذا القول.

وفند الطاهرى مزاعم البعض بقولهم إن هنرى كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكى آنذاك، أعطى مصر الضوء الأخضر لتحرير سيناء، موضحًا أن قنوات اتصال فتحت بين القاهرة وواشنطن فى الفترة بين عامى 1973 و1972، باعتبار مصر صاحبة قضية وأن لديها أرض محتلة.

وأكد الطاهرى أن قنوات الاتصال كانت بين حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى فى ذلك الوقت، وهنرى كيسنجر الذى قال إنه يجب ألا تفتح مصر المجال لأن يساعدها أى طرف آخر.