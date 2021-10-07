جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال تقديمه برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ذلك كان إدراكًا من السادات لأدبيات عصره، لأنه كان يرفض القول بأن غيرنا هو من خاض المعركة، وهو ما كان سيحول الأمر إلى صراع دولى محموم ستفقد مصر على أثره الهدف الاستراتيجى من الحرب، وسط عالم ثنائى القطبية بين روسيا والولايات المتحدة، فضلا عن أن كرامة مصر تأبى مثل هذا القول.
وفند الطاهرى مزاعم البعض بقولهم إن هنرى كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكى آنذاك، أعطى مصر الضوء الأخضر لتحرير سيناء، موضحًا أن قنوات اتصال فتحت بين القاهرة وواشنطن فى الفترة بين عامى 1973 و1972، باعتبار مصر صاحبة قضية وأن لديها أرض محتلة.
وأكد الطاهرى أن قنوات الاتصال كانت بين حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى فى ذلك الوقت، وهنرى كيسنجر الذى قال إنه يجب ألا تفتح مصر المجال لأن يساعدها أى طرف آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاهرى : الرئيس السادات حمى مصر من صراع دولى محموم فى حرب أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.