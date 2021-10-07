فيديو- مواطن: تزوجت 33 مرة كـ محلل ابتغاء مرضاة الله

جدة - نرمين السيد - وقال خلال حواره لـ برنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة MBC مصر الفضائية: "الموضوع بدأ حين اقترحت إحدى زميلاتى فى العمل أن أتزوج صديقتها التى طلقت 3 مرات حتى تعود لزوجها كعمل إنسانى ابتغى به وجه الله".
وأضاف محمد الملاح: "تزوجتها بالفعل وكان زواجا كامل الأركان، بعدها انفصلنا وعادت هى إلى زوجها وانتهى الأمر، متابعا: "بعدها بفترة تكرر الأمر مجددا وتزوجت بناء على اقتراح أصدقائى أيضا 33 مرة".
واختتم: "أقوم بهذا الأمر لوجه الله تعالى كعمل تطوعى بدون أى مقابل لله فقط، ولا أتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج"، مشددا على أنه إذا قالت له دار الإفتاء إن هذا العمل حرام وخطأ سيقلع عنه.
جدير بالذكر، أن دار الإفتاء كشفت فى فتوى لها حكم زواج المحلل، قائلة: "زواج المُحَلِّل إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء؛ أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط فى العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراطٍ فى العقد ويتزوج المطلَّقة ليطلقها بعد ذلك، لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح".
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