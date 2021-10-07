الإفتاء ترد على فتاوى تحريم الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة

جدة - نرمين السيد - ردت دار الإفتاء على بعض الفتاوى المتطرفة والتى تزعم أن الصلاة فى المساجد الكبرى التى يوجد بها أضرحة سواء لآل بيت النبى، صلى الله عليه وسلم، أو أوليائه الصالحين تعتبر من الشرك بالله!





وكشفت الدار فى منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة جائزة شرعًا، ولا كراهة فيها ولا شرك.

وفى سياق متصل، قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحةٌ وجائزة، بل إنها قد تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك ثابت بالكتاب، والسُّنَّة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة الفعلى.

وأضاف أن الحرص على الصلاة والدعاء فى مثل هذه الأماكن المباركة عله يزيد من الأجر، ويضفى مزيدًا من الروحانيات على المسلم خلال صلاته، كالصلاة فى المسجد النبوى أو المساجد التى بها أضرحة أولياء الله الصالحين.