وكشفت الدار فى منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة جائزة شرعًا، ولا كراهة فيها ولا شرك.
وفى سياق متصل، قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحةٌ وجائزة، بل إنها قد تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك ثابت بالكتاب، والسُّنَّة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة الفعلى.
وأضاف أن الحرص على الصلاة والدعاء فى مثل هذه الأماكن المباركة عله يزيد من الأجر، ويضفى مزيدًا من الروحانيات على المسلم خلال صلاته، كالصلاة فى المسجد النبوى أو المساجد التى بها أضرحة أولياء الله الصالحين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء ترد على فتاوى تحريم الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.