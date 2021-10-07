/654835/موعد-مباراة-بلجيكا-ضد-فرنسا-في-دوري-الأمم-الأوروبية-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب فرنسا مباراته اليوم الخميس امام نظيرة بلجيكا، ويستضيف ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية مباراة قوية بين فرنسا وبلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلاربع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تأهل المنتخب البلجيكي لنصف النهائي بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، على حساب منتخبات الدنمارك وإنجلترا وآيسلندا.

احتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، وصعد على حساب حامل اللقب منتخب البرتغال، كذلك منتخبي كرواتيا والسويد.

تشكيل بلجيكا المتوقع

في حؤراسة المرمي: تيبو كورتوا يان فيرتونخين - جيسون ديناير - توبي آلديرفيريلد يانيك كاراسكو - يوري تيليمانس - أكسيل فيتسيل - تيموتي كاستاني إيدين هازارد - روميلو لوكاكو - كيفن دي برونيه

تشكيل فرنسا المتوقع

في حراسة المرمي:هوجو لوريس بريسنيل كيمبيمبي - رافاييل فاران - جوليس كوندي تيو هيرنانديز - أدريان رابيو - بول بوجبا - ليو دوبوا أنطوان جريزمان كيليان مبابي - كريم بنزيما.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب فرنسا أمام بلجيكا عبر قنوات beIN Sport 1 HD Premium على الجانب الآخر حقق المنتخب البلجيكي ذات النتيجة عندما تغلب على نظيره الدنماركي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات. ويرجع عدد المواجهات المباشرة بين المنتخبان الى 74 مباراة (رسمية وودية)، استطاع خلالها المنتخب البلجيكي من الفوز في 30 مباراة، بينما فاز المنتخب الفرنسي في 25 مباراة، وخيم التعادل بينهما في 19 مباراة. ويعود آخر لقاء جمع فرنسا وبلجيكا الي يوم 10-7-2018 عندما ألتقيا في نصف نهائي كأس العالم 2018، وفاز الديوك بهدف نظيف سجله صامويل أومتيتي في الدقيقة 51.

وجاءت قائمة المنتخب الفرنسي

حراسة المرمى: لوريس، كوستل، ماينان.

الدفاع: ديني، دوبوا، كيمبيمبي، كوندي، أوباميكانو، فاران، بافردو، ثيو هرنانديز .

الوسط: بوجبا، رابيو، تشواميني، فيريتو، جيندوزي ،.

الهجوم: بنزيما، موسى ديابي، جريزمان، وسام بن يدر، مارسيال، مبابي.

جاءت قائمة المنتخب البلجيكي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كاستيلز ، كورتوا ، مينيوليه ، سيلز.

في الدفاع : ألدرفيلد ، فيرتونخين، بوياتا ، كاستاجاني ، مونير ، دينيار.

خط الوسط: دي بروين ، ديندونكر ، تيلمانز ، فاناكين ، فيتسل ، ثورجان هازارد ، ساليميكرس ، كاراسكو.

في الهجوم : دي كيتيلاري ، إيدين هازارد ، لوكباكيو ، تروسارد ، باتشواي ، لوكاكو.