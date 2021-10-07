إنفوجراف.. الوزراء فى اليوم العالمى للقطن: زيادة 30% فى إنتاج هذا العام

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، أن اليوم العالمى للقطن أطلق لأول مرة فى 2019 فى مقر منظمة التجارة العالمية بجينيف، ليُحتفل به فى السابع من أكتوبر من كل عام، كفرصة للمجتمع الدولى للتعرف على أهمية القطن كسلعة عالمية تُنتج فى أكثر من 75 دولة.

وإبراز دوره فى خلق فرص العمل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى للدول، بالإضافة لكونه المحصول الزراعى الوحيد الذى يوفر الغذاء، والألياف، والزيوت، ويمكن تحويل مخلفاته إلى طاقة كهربية.

ونشر المركز، مقطع فيديو عن تطورات ملف القطن فى مصر، موضحا أن هناك زيادة 30% فى إنتاج القطن بمصر هذا العام.