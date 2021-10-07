فيديو- بلدنا الغالية.. حكاية عائلة فى الشرقية تبرعت بـ23 فدانا لـ«حياة كريم

جدة - نرمين السيد - المتبرع الحاج أحمد الدبيكى، لديه من الأبناء ولدين، ويملك مزارع سمك، ورغم عدم حصوله على مؤهل دراسى إلا أن الجميع يعتبرونه صاحب الرؤية والبصيرة والحكمة.

يقول الحاج على الدبيكى إنهم قدموا هذه الأراضى للدولة وبدأ العمل فيها، لإنشاء محطة رفع صرف صحى، ومدرسة ثانوى صناعى، ومدرسة ثانوى تجارى ومدرسة للتعليم الاساسى، بالإضافة إلى إنشاء محطة ميكنه زراعية.

وأكد محمد الدبيكى، أن هذه التبرعات لصالح مصر وستغير من حال البلد، وتساهم فى العمار من خلال إدخال الكهرباء والغاز والصرف صحى، لافتا إلى أن هدفه من التبرع التعمير واستكمال الخدمات فى البلد من صحة وتعليم وطرق.

وحول تأثر ثروة العائلة بعد التبرع بكل هذه المساحات، رد قائلا: "كله يهون علشان مصر وطالما معانا اللى يكفينا ده كفاية علينا".