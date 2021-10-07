مصر للطيران تنقل اليوم 9289 راكباً على متن 82 رحلة جوية

وذلك إلى كل من تورنتو، الكويت، نجامينا، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس،دوالا، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، أبوجا، إسطنبول، امستردام، كانو، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، عمَان، بغداد، البحرين، الخرطوم، برشلونة، ميونخ، بيروت، عنتيبي، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، أسمره، نيروبي، جوهانسبرج، و٢٣ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٩٢٨٩ راكبا .

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا» فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

كانت سلطات الحجر الصحي في المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلاً عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج، وأنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأي وافد من أي دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووي السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبي.