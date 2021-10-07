إيراد النهر : معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل لا تزال أعلي...

- متابعة جاهزية منشآت الحماية من السيول وجسور الترع والمصارف والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لمجابهة أي طارئ

عقد الإجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى ، واجراءات التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للإستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ، وإدارة فترة أقل الإحتياجات المقبلة بأعلى درجة من الكفاءة ، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية لموسم الخريف الحالى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، حيث تبين أن معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل لا تزال أعلي من المعدل حتي الآن.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى أيضا الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول ، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها حالياً ، مشدداً على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار ، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والسيول ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، مع رفع حالة الاستنفار بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

ووجه الدكتور عبد العاطى بأن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.