654846 /654846/الصحة تسجيل-788-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-و37-حالة-وفاة-وخروج-650-متعافيا 10:03 ص - الخميس 7 أكتوبر 2021 أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 650 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 261190 حتى أمس الأربعاء. دوت الخليج وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة. الصحة: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة وخروج 650 متعافيًا وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 309135 من ضمنهم 261190 حالة تم شفاؤها، و 17545 حالة وفاة. تابع موقع دوت الخليج علي

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