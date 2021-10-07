/654842/بسبب-تركيب-كمر-معدني---تحويلات-مرورية-لكوبرى-أعلى-الدائري-للمتجه-لمحور-طه-حسين

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الخميس، تحويلات مرورية لتركيب كمر معدنى لكوبرى مار بالدائرى لمدة 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات خلال مدة الأعمال، تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تحويلات مرورية لتركيب كمر معدنى لكوبرى مار بالدائرى لمدة 3 أيام

تنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص

وعينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى المار أعلى الطريق الدائرى المتجه لمحور طه حسين.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أن الأمر يستلزم تحويل حركة السير من الطريق الرئيسى إلى طريق الخدمة فى الاتجاهين، ويتم تنفيذ التحويلات المرورية اعتباراً من الساعة 12,5 صباح يوم الخميس الموافق 7/10/2021 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 10/10/2021.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

وفي السياق ذاته قامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.